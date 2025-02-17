ФСБ заподозрила в злоупотреблениях замминистра цифрового развития Ростовской области

ФСБ задержала замглавы Минцифры Ростовской области за злоупотребления

Начало событий в новости Замгубернатора Ростовской области заподозрили в превышении полномочий

Сотрудники ФСБ задержали замминистра цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Российские спецслужбы задокументировали противоправную деятельность руководителей регионального министерства, отметили в ФСБ. На основании собранных материалов Следственный комитет России возбудил против задержанного уголовное дело по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Ранее 17 февраля сообщалось, что фигурантом уголовного дела о превышении полномочий стал заместитель губернатора, министр продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский.