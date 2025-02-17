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13:32, 17 февраля 2025Силовые структуры

ФСБ вскрыла криминальную схему в российском морге

ФСБ: Возбуждено дело о взятках в Таганрогском морге за ускорение выдачи тел
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Таганрогском морге вскрылась криминальная схема выдачи тел за взятки. Об этом сообщает управление ФСБ по Ростовской области, передает РИА Новости.

В отношении руководителя и сотрудников Таганрогского отделения Бюро судебно-медицинской экспертизы возбуждено уголовное дело за вымогательство незаконного вознаграждения. По данным следствия, сотрудники морга систематически требовали деньги с граждан за ускорение выдачи тел и подготовку к захоронению. Полученные за услуги — бальзамирование, грим — средства скрывались от финансовой отчетности, они шли мимо кассы и бюджета, напрямую участникам криминальной схемы. С 2020 года работники морга на свои счета незаконно получили более 70 миллионов рублей.

Ранее силовики провели обыски в учреждении, были изъяты компьютеры и документы.

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