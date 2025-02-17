Голый россиянин выпрыгнул из окна и едва не утащил за собой спасателя

В Уфе голый мужчина выпрыгнул из окна и едва не утащил за собой спасателя

В Уфе голый мужчина выпрыгнул из окна и едва не утащил за собой спасателя. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным российского издания, все произошло в доме на Рабкоров. Горожанин пришел туда и пытался найти наркотические вещества. Когда мужчина что-то употребил, он снял с себя все, поджег одежду и начал кричать.

Жильцы вызвали сотрудников экстренных служб и полицейских. Спасатели пытались успокоить неадекватного гражданина, но все было тщетно. Мужчина пробрался на общий балкон и рухнул вниз.

Спасти уфимца медики не смогли.

Ранее стало известно, что в городе Елабуга в Татарстане голая женщина разбила скалкой камеру в лифте из-за подозрений соседей о ее хобби. Тогда соседи ополчились на женщину, поскольку та в своей квартире принимала желающих сделать стрижку. По информации жильцов, помимо обычных услуг парикмахер предлагала клиентам массаж с дополнительными опциями.