Губернатор Запорожья рассказал об одной льготе для ветеранов СВО

Губернатор Балицкий: Ветераны СВО смогут бесплатно получить землю в Запорожье

Ветераны спецоперации (СВО) на Украине смогут бесплатно получить земельные участки в Запорожской области. О данной льготе губернатор региона Евгений Балицкий рассказал ТАСС.

«Проблема в том, что пока СВО не закончена, непонятно, как выделять землю. Тем, кто воевал вчера, или тем, кто воюет сегодня? Только тем, кто воевал в Запорожской области? Пока, к сожалению, это не урегулировано. Когда СВО будет закончена, мы будем выделять определенные участки. Земля есть. Земли очень много у нас», — сказал глава региона.

Он подчеркнул, что для начала этого процесса необходимо завершение боевых действий и определение «пула людей», которые могут претендовать на землю. Балицкий пообещал, что лично будет контролировать этот вопрос, пока находится на должности губернатора.

Ранее россиянам объяснили формирование стажа для пенсии за участие в СВО. Утверждается, что каждый год участия в боевых действиях засчитывается в стаж страховой пенсии по старости за два года.

