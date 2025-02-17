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04:22, 17 февраля 2025Экономика

Россиянам объяснили формирование стажа для пенсии за участие в СВО

Экономист Ляшок: участие в СВО засчитывается для пенсии как год за два
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Каждый год участия в специальной военной операции (СВО) засчитывается в стаж страховой пенсии по старости за два года. Это разъяснил ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок, передает РИА Новости.

В случае уже имеющегося продолжительного трудового стажа (42 года для мужчин, 37 лет для женщин) ветеран сможет выйти на пенсию на два года раньше. Кроме того, каждый год участия в специальной военной операции увеличивает на 3,6 количество пенсионных коэффициентов, участникам СВО такде положены социальные выплаты и льготы.

11 февраля стало известно, что Министерство финансов России готовит ряд поправок в условиях заработавшей год назад программы долгосрочных сбережений (ПДС), что должно дополнительно стимулировать граждан нести в нее средства.

Ранее член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб напомнила, что россияне могут получить налоговый вычет за занятие спортом. Парламентарий отметила, что россияне, которые платят НДФЛ, могут вернуть часть потраченных средств. Также налоговый вычет можно получить на благотворительность, обучение, лечение и покупку лекарств, на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни и на накопительную часть пенсии.

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