В Госдуме рассказали россиянам о малоизвестных выплатах и способах их получения

Депутат Бессараб напомнила о возможности получить налоговый вычет за фитнес

Россияне могут получить налоговый вычет за занятие спортом, напомнила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Этот и другие малоизвестные выплаты и способы их получения депутат перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий отметила, что россияне, которые платят НДФЛ, могут вернуть налоговый вычет.

«Например, можно заниматься спортом самостоятельно и увлечь спортом детей. При этом получить налоговый вычет из налога на доходы физических лиц на занятие спортом. Важно, чтобы договор был оформлен официально», — рассказала Бессараб.

Также налоговый вычет можно получить на благотворительность, на обучение, на лечение и покупку лекарств, на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни и на накопительную часть пенсии.

Кроме того, люди, как правило, не знают, что из материнского семейного капитала можно оплачивать дополнительное образование ребенка. Причем это может быть поход в секцию, могут быть занятия балетом, могут быть просто занятия в детском саду и не важно частный ли это детский садик или государственный Светлана Бессараб член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Бессараб добавила, что россияне часто не знают про возможность получения компенсации.

«Это компенсация на услуги жилищно-коммунального хозяйства, компенсация за проезд, в том числе пригородным железнодорожным транспортом. Как правило, это региональные льготы. Нужно внимательно зайти на сайт своего отделения социального фонда и изучить этот вопрос. До сих пор действует и не будет устранена, потому что наше старшее поколение до сих пор этим пользуются, компенсация за пользование телефонной связью. Той самой стационарной связью, когда телефон домашний», — перечислила она.

С 2025 года в России начал действовать семейный налоговый вычет, отметила Бессараб. Депутат объяснила, что на сегодняшний день работающие родители, имеющие двух и более несовершеннолетних детей или детей, продолжающие обучение по очной форме, накапливают соответствующую сумму.

Если по результатам года выяснится, что на одного человека доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, то в 2026 году семья получит выплату из уплаченного НДФЛ. Семь процентов семье вернется. То есть это может быть и выплата работающей маме, и выплата работающему папе Светлана Бессараб член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее строительный эксперт Федор Васильев сообщил, что пенсионеры, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут рассчитывать на ремонт за счет государства или на соответствующую компенсацию. Кроме того, компенсировать ремонтные работы, по словам Васильева, могут членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей.