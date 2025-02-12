Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:33, 12 февраля 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме рассказали россиянам о малоизвестных выплатах и способах их получения

Депутат Бессараб напомнила о возможности получить налоговый вычет за фитнес
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)
Светлана Бессараб

Светлана Бессараб. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россияне могут получить налоговый вычет за занятие спортом, напомнила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Этот и другие малоизвестные выплаты и способы их получения депутат перечислила в беседе с «Лентой.ру».

Парламентарий отметила, что россияне, которые платят НДФЛ, могут вернуть налоговый вычет.

«Например, можно заниматься спортом самостоятельно и увлечь спортом детей. При этом получить налоговый вычет из налога на доходы физических лиц на занятие спортом. Важно, чтобы договор был оформлен официально», — рассказала Бессараб.

Также налоговый вычет можно получить на благотворительность, на обучение, на лечение и покупку лекарств, на негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование, добровольное страхование жизни и на накопительную часть пенсии.

Кроме того, люди, как правило, не знают, что из материнского семейного капитала можно оплачивать дополнительное образование ребенка. Причем это может быть поход в секцию, могут быть занятия балетом, могут быть просто занятия в детском саду и не важно частный ли это детский садик или государственный

Светлана Бессарабчлен комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Бессараб добавила, что россияне часто не знают про возможность получения компенсации.

«Это компенсация на услуги жилищно-коммунального хозяйства, компенсация за проезд, в том числе пригородным железнодорожным транспортом. Как правило, это региональные льготы. Нужно внимательно зайти на сайт своего отделения социального фонда и изучить этот вопрос. До сих пор действует и не будет устранена, потому что наше старшее поколение до сих пор этим пользуются, компенсация за пользование телефонной связью. Той самой стационарной связью, когда телефон домашний», — перечислила она.

С 2025 года в России начал действовать семейный налоговый вычет, отметила Бессараб. Депутат объяснила, что на сегодняшний день работающие родители, имеющие двух и более несовершеннолетних детей или детей, продолжающие обучение по очной форме, накапливают соответствующую сумму.

Если по результатам года выяснится, что на одного человека доход ниже полуторакратной величины прожиточного минимума, то в 2026 году семья получит выплату из уплаченного НДФЛ. Семь процентов семье вернется. То есть это может быть и выплата работающей маме, и выплата работающему папе

Светлана Бессарабчлен комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Материалы по теме:
Все выплаты по беременности и родам в 2025 году: какие пособия положены женщинам и как их получить?
Все выплаты по беременности и родам в 2025 году:какие пособия положены женщинам и как их получить?
4 февраля 2025
Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении в 2025 году: как правильно рассчитать
Компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении в 2025 году:как правильно рассчитать
6 февраля 2025

Ранее строительный эксперт Федор Васильев сообщил, что пенсионеры, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, могут рассчитывать на ремонт за счет государства или на соответствующую компенсацию. Кроме того, компенсировать ремонтные работы, по словам Васильева, могут членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ убили почти всех мужчин в курском селе Николаево-Дарьино

      Стала известна причина отказа Макрона пожать руку Моди

      Центробанку предложили вернуть на купюры российский флаг

      Саратовская прокуратура посчитала незаконными надбавки чиновникам до 400%

      Британский аналитик назвал последствия плана США по России

      Шольц призвал остановить бесконечное наращивание вооружений

      Во Франции заявили об опасениях из-за риска роста цен на один товар из-за санкций

      БДСМ-госпожа рассказала о странностях дворецкого в поясе верности

      В Госдуме рассказали россиянам о малоизвестных выплатах и способах их получения

      Стилист перечислила тренды весны 2025 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше