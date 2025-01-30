Названы категории россиян с правом на льготный ремонт

Эксперт Васильев: Пенсионеры и дети-сироты могут рассчитывать на льготный ремонт

Россияне могут рассчитывать на ремонт за счет государства или соответствующую компенсацию. Какие категории населения подпадают под данную льготу, изданию Life.ru назвал строительный эксперт, основатель и гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

За счет государства провести ремонт могут пенсионеры. Пожилые граждане имеют право на льготное обновление жилья, если оно не соответствует возрастным особенностям собственника, поясняет Васильев. Безвозмездно в такой квартире могут установить поручни в ванной, заменить электропроводку или полы. Для получения данной услуги требуется обратиться в органы соцзащиты, имея на руках заключение жилищной комиссии.

Право на улучшение жилищных условий закреплено также за ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны, сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Для этой категории граждан предусмотрено полное финансирование ремонта единственного жилья. Работы будут оплачиваться государством не только в случае аварийных ситуаций, но и с целью приведения квартиры в соответствие с современными стандартами.

Компенсировать ремонтные работы можно членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении обязанностей. Данная выплата выделяется раз в десять лет и может частично или полностью покрыть расходы.

Также бесплатного ремонта можно добиться, если жилье пострадало по вине застройщика или управляющей компании. Кроме того, если состояние жилища угрожает безопасности арендаторов, то они также вправе претендовать на бесплатный ремонт. Васильев напоминает о программах субсидирования ремонта для малоимущих пенсионеров, инвалидов и ветеранов. Льготы действуют в отдельных регионах, а размер выплат может составлять от 15 тысяч до 100 тысяч рублей. Узнать о доступных в том или ином регионе мерах поддержки можно в органах соцзащиты или местной администрации.

Ранее сообщалось о стремительном подорожании ремонта в России. Расходы на обновление квартиры могут вырасти на 10-15 процентов до апреля, а к концу года — на 20 процентов.