В России пересмотрят правила программы долгосрочных сбережений

Минфин собрался отменить правило окончательной утраты софинансирования в ПДС

Министерство финансов России готовит ряд поправок в условиях заработавшей год назад программы долгосрочных сбережений (ПДС), что должно дополнительно стимулировать граждан нести в нее средства. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает РБК.

Одним из главных изменений должна стать отмена полной утраты права на софинансирование в случае расторжения хотя бы одного договора без уважительной причины. Под последней подразумевается наступление особой жизненной ситуации — это потеря кормильца или необходимость оплачивать сложное лечение из правительственного списка.

В нынешних условиях клиент, поступивший таким образом хотя бы с одним договором в рамках ПДС, лишается софинансирования для всех остальных действующих договоров, если они есть, и для всех тех, что, возможно, он захочет открыть в будущем.

Ведомство предлагает отказаться от столь жесткой меры в случае, если софинансирование по расторгнутому договору не осуществлялось. Другими словами, речь идет о том, чтобы не лишать клиента возможности попробовать получить финансовую поддержку от государства в рамках программы хотя бы один раз.

В числе прочих изменений Минфин предлагает разрешить заключение договора ПДС через портал «Госуслуг» с помощью «Госключа». Как отмечает издание, сейчас в ряде случаев перевести средства на программу довольно сложно. Например, если человек хочет перевести свои пенсионные накопления из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) на счет ПДС, открытый в другом НАПФ, то ему нужно предпринимать серьезные усилия.

Ранее сообщалось, что по итогам 2024 года в ПДС удалось привлечь 216 миллиардов рублей, из которых 21 миллиард пришелся на софинансирование. Президент России Владимир Путин в начале года требовал привлечения не менее 250 миллиардов рублей. По данным ВЦИОМ, главными препятствиями для участия в программе долгосрочных сбережений для россиян являются нехватка денег, недоверие к власти из-за ожидаемых изменений правил игры и ожидание, что высокая инфляция обесценит все накопления.