В России не смогли выполнить план по долгосрочным сбережениям

«Известия»: В ПДС за год удалось привлечь 216 млрд рублей при планах в 250 млрд

По итогам 2024 года в программу долгосрочных сбережений (ПДС) россиян удалось привлечь 216 миллиардов рублей, из которых 21 миллиард пришелся на софинансирование. При этом в январе президент России Владимир Путин поручал правительству в первый год ее действия довести показатель не менее чем до 250 миллиардов, пишут «Известия».

Объем новых взносов, не связанных с пенсиями, и переводов из обязательной пенсионной системы оказались почти одинаковыми — 99 миллиардов рублей против 96 миллиардов. В дальнейшем, как указывал Путин, размер ПДС должен достичь не менее одного процента ВВП, то есть речь идет о триллионах рублей.

Как отмечает издание, программу разрабатывали очень долго, как минимум с 2015 года, но к моменту запуска Минфин остался единственным ведомством, которое активно продвигало ее. А вот глава Центробанка Эльвира Набиуллина полагала, что добровольный порядок перевода средств не позволил сделать ПДС массовой.

В министерстве остались довольны результатами за первый год, подчеркнув, что 250 миллиардов рублей следовало воспринимать за ориентир. А кроме того, активная фаза привлечения средств началась после улучшения условий — изменений в Налоговом кодексе и продления сроков софинансирования программы с трех до десяти лет.

Тем не менее, намекает автор материала, добиться улучшения показателей будет сложно. Во-первых, почти полностью утрачен административный ресурс, то есть договора заключали сотрудники самих негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Во-вторых, граждане, желающие вложиться, уже могли сделать это с учетом довольно серьезного продвижения программы. И, наконец, рекордно высокие ставки по депозитам снижают интерес к более скромным по моментальным результатам вложениям.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что главными препятствиями для участия в программе долгосрочных сбережений для россиян являются нехватка денег, недоверие к власти из-за ожидаемых изменений правил игры и высокая инфляция.