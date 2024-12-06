Россияне рассказали о страхах по поводу программы долгосрочных сбережений

ВЦИОМ: россияне пожаловались на нехватку денег для долгосрочных сбережений

Главными препятствиями для участия в продвигаемой властями программе долгосрочных сбережений для россиян являются нехватка денег, недоверие к государству из-за ожидаемых изменений правил игры и высокая инфляция, которая может обесценить вложения. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование ВЦИОМ сообщает РБК.

Первый вариант ответа выбрали 66 процентов респондентов, второй — 65 процентов, а третий — 64 процента (опрос подразумевал возможность нескольких ответов). Также россияне указали на страх того, что финансовая организация обанкротится (52) или же деньги в случае необходимости окажется невозможно оперативно забрать (42 процента).

Еще 28 процентов пожаловались, что не понимают условия программы, а 27 процентов предпочитают другие способы сбережения и инвестирования. Кроме того, 10 процентов полагают, что у населения попросту нет потребности в долгосрочных сбережениях.

Готовы принять участие в программе 22 процента участников опроса. Чаще всего (32 процента) такой ответ дают молодые россияне — 2001 года рождения и младше. Далее идут возрастные группы 33-42 года и 43-56 лет (по 28 процентов). А вот среди старшего поколения к долгосрочным сбережениям готовы только десять процентов.

Впрочем, о точном намерении доверить свои средства этому способу накоплений в ближайшие один-два года сообщили только пять процентов респондентов. Остальные откладывают решение на более отдаленную перспективу. Как отмечают авторы опроса, по всей видимости, им либо не хватает мотивации, либо они хотят убедиться, что программа работает.

Не готовы участвовать в программе долгосрочных сбережений 59 процентов респондентов. Эта позиция, отмечают авторы исследования, не связана с наличием сбережений.

Исследование в формате интернет-опроса ВЦИОМ провел совместно с Финансовым университетом при правительстве и Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов. В нем приняли участие 1689 россиян в возрасте от 18 лет.

В сентябре Центробанк сообщил, что объем вложений россиян в рамках программы долгосрочных сбережений достиг 64,7 миллиарда рублей. В январе президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года довести этот показатель не менее чем до 250 миллиардов рублей.