Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:12, 6 декабря 2024Экономика

Россияне рассказали о страхах по поводу программы долгосрочных сбережений

ВЦИОМ: россияне пожаловались на нехватку денег для долгосрочных сбережений
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Главными препятствиями для участия в продвигаемой властями программе долгосрочных сбережений для россиян являются нехватка денег, недоверие к государству из-за ожидаемых изменений правил игры и высокая инфляция, которая может обесценить вложения. Об этом со ссылкой на соответствующее исследование ВЦИОМ сообщает РБК.

Первый вариант ответа выбрали 66 процентов респондентов, второй — 65 процентов, а третий — 64 процента (опрос подразумевал возможность нескольких ответов). Также россияне указали на страх того, что финансовая организация обанкротится (52) или же деньги в случае необходимости окажется невозможно оперативно забрать (42 процента).

Еще 28 процентов пожаловались, что не понимают условия программы, а 27 процентов предпочитают другие способы сбережения и инвестирования. Кроме того, 10 процентов полагают, что у населения попросту нет потребности в долгосрочных сбережениях.

Готовы принять участие в программе 22 процента участников опроса. Чаще всего (32 процента) такой ответ дают молодые россияне — 2001 года рождения и младше. Далее идут возрастные группы 33-42 года и 43-56 лет (по 28 процентов). А вот среди старшего поколения к долгосрочным сбережениям готовы только десять процентов.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Курс доллара преодолел отметку в 105 рублей. Почему валюта дорожает уже почти неделю и к чему готовиться россиянам?
Курс доллара преодолел отметку в 105 рублей.Почему валюта дорожает уже почти неделю и к чему готовиться россиянам?
26 ноября 2024

Впрочем, о точном намерении доверить свои средства этому способу накоплений в ближайшие один-два года сообщили только пять процентов респондентов. Остальные откладывают решение на более отдаленную перспективу. Как отмечают авторы опроса, по всей видимости, им либо не хватает мотивации, либо они хотят убедиться, что программа работает.

Не готовы участвовать в программе долгосрочных сбережений 59 процентов респондентов. Эта позиция, отмечают авторы исследования, не связана с наличием сбережений.

Исследование в формате интернет-опроса ВЦИОМ провел совместно с Финансовым университетом при правительстве и Национальной ассоциацией негосударственных пенсионных фондов. В нем приняли участие 1689 россиян в возрасте от 18 лет.

В сентябре Центробанк сообщил, что объем вложений россиян в рамках программы долгосрочных сбережений достиг 64,7 миллиарда рублей. В январе президент России Владимир Путин поручил правительству до конца года довести этот показатель не менее чем до 250 миллиардов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Глава МИД Германии поспорила с Лавровым из-за Украины и оконфузилась. Она не знает численности населения Европы

      Названа неожиданная польза кофе

      Россиянина осудили за расправу над знакомой за слова о его матери

      19-летний российский хоккеист установил клубный рекорд в НХЛ

      Бывшего вице-мэра российского города задержали по делу о взятке в 73 миллиона рублей

      Затраты Маска на кампанию Трампа раскрыли

      Боец ВСУ пожаловался на службу с пулеметом времен Первой мировой войны

      40-летнего россиянина нашли захлебнувшимся в яме у строящейся школы

      На Украине оценили число дезертиров из ВСУ

      В Германии назвали горькой потерей уничтожение немецкого танка Leopard в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше