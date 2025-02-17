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08:09, 17 февраля 2025Экономика

В России сообщили об очередном рекорде в товарообороте с Белоруссией

Посланник посольства РФ Фролов заявил о новом рекорде в торговле с Белоруссией
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Объем взаимной торговли Белоруссии и России по итогам 2024-го может превысить 60 миллиардов долларов, что станет очередным рекордом. Об этом заявил советник-посланник посольства России в республике Петр Фролов, передает ТАСС.

По его словам, страны ведут очень хороший диалог в экономической сфере на ежегодных форумах регионов, и там закладывается основа, находящая свое продолжение в практическом сотрудничестве между Белоруссией и российскими регионами.

Дипломат напомнил, что в начале года страну посетили уже несколько российских губернаторов, собираются рабочие группы, ведутся переговоры, планы серьезные.

Ранее о росте товарооборота рассказал госсекретарь Союзного государства двух стран Дмитрий Мезенцев. Тогда он тоже указывал цифру в 60 миллиардов долларов. Официальная статистика еще не представлена.

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