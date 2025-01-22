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08:48, 22 января 2025Экономика

Рост торговли России и Белоруссии оценили

Мезенцев: Товарооборот РФ и Белоруссии может составить $60 млрд
Дмитрий Воронин

Фото: Олег Минеев / РИА Новости

Товарооборот РФ и Белоруссии (РБ) может вырасти по итогам 2024 года до 60 миллиардов долларов, значительно превысив уровни годичной давности. Такой оценкой с «Известиями» поделился госсекретарь Союзного государства двух стран Дмитрий Мезенцев.

Как напоминают авторы материала, в 2022 году показатель достиг 43 миллиардов долларов, а в 2023-м составил 53 миллиарда.

Отмечается, что в структуре российского импорта значительную долю занимают белорусские продукты питания, что эксперты объясняют их высоким качеством, невысокой ценой и удобной логистикой. На поставки из РБ приходится почти 100 процентов ввозимого в Россию молока, 87 процентов яиц, а также 97 процентов готовых мясных товаров из-за рубежа. Помимо этого республика закрыла в прошлом году около половины импорта в РФ мяса и субпродуктов птицы (51 процент), а также говядины (46 процентов), приводят журналисты данные Россельхознадзора.

Выросла и общая доля стран в товарообороте друг друга. На Россию в 2024-м пришлось 57 процентов белорусского импорта, в то время как доля поставок в обратном направлении выросла до 10 процентов от ввоза зарубежных товаров в РФ.

О росте показателей торговли с Россией белорусская сторона заявляла и в течение прошлого года. По итогам января-июля увеличение ее объема оценивали в 8,5 процента, позднее Александр Лукашенко анонсировал рекордные уровни торговли двух стран.

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