Торговле России и Белоруссии пообещали рекордный рост

Лукашенко: в 2024 году товарооборот Белоруссии и России поставит новый рекорд

По итогам 2024 года товарооборот Белоруссии и России поставит новый рекорд, пообещал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его цитирует «Интерфакс».

На совещании по вопросам подготовки к заседанию Высшего Госсовета Союзного государства президент подчеркнул, что, несмотря на все проблемы и различные нерешенные вопросы торговый оборот между странами достигнет 59-60 миллиардов долларов. Это исторически высокий показатель торговли между двумя государствами, добавил он.

В 2023 году товарооборот Белоруссии и РФ поднялся на шесть процентов в годовом выражении и составил рекордные 53 миллиарда долларов.

Президент России Владимир Путин рассказал, что товарооборот между странами имеет «значительную динамику». На встрече с Лукашенко он напомнил, что со времен СССР республику называли сборочным цехом Советского Союза. По его словам, благодаря сохранению этой особенности белорусской экономики, промышленности, у двух стран сейчас есть возможность двигаться вперед «совместно, дополняя друг друга».