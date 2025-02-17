Известная певица рассказала о расставании с Фадеевым

Ольга Серябкина заявила, что смогла красиво уйти от продюсера Максима Фадеева

Певица Ольга Серябкина, сотрудничавшая с продюсером Максимом Фадеевым, раскрыла подробности ухода из группы Serebro, в составе которой выступала с 2006 по 2019 год. Об этом она рассказала в YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

Артистка выразила свою благодарность бывшему наставнику, а также сообщила, что ей удалось уйти от него «красиво».

«Я работала с ним в тандеме с 19 лет. Расстались мы настолько красиво, насколько это было возможно. Это была победа двух взрослых людей. Здорово было бы в какой-то момент снова начать общаться», — заявила Серябкина.

Ранее стало известно, что Ольга Серябкина рассказала об отношении ее мужа к откровенным нарядам.