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16:50, 10 февраля 2025Культура

Серябкина раскрыла отношение мужа к откровенным нарядам

Ольга Серябкина рассказала, что ее муж не ревнует из-за ее откровенных нарядов
Андрей Шеньшаков

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Певица Ольга Серябкина призналась, что ее супруга не смущают откровенные наряды, которые она выбирает для светских мероприятий. Об этом артистка сообщила в интервью 5-tv.ru.

Во время концерта Big Love Show Серябкина призвала не думать о том, что ее супруга могло задеть решение певицы надеть платье с большим декольте и оголенными плечами.

«Мне кажется, идеально. Такое платье идет абсолютно всем женщинам. А моего мужа никакое откровенное платье не может заставить ревновать меня», — сказала она.

Известно, что Ольга находится в браке с бизнесменом и бывшим сотрудником лейбла MALFA Георгием Начкебия с 2020 года. Пара воспитывает сына Луку.

Ранее стало известно, что Ольга Серябкина снялась в прозрачном мини-платье. Откровенную фотосессию певица выложила на своих страницах в социальных сетях.

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