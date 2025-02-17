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14:47, 17 февраля 2025Интернет и СМИ

Известного блогера арестовали за хранение наркотиков и оружия

Блогера из США SpokenReasons арестовали за хранение наркотиков и оружия
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Spoken Reasons / YouTube

Полиция в США арестовала известного блогера SpokenReasons (настоящее имя — Джон Альфонза Бейкер-младший). Об этом пишет Dexerto.

По данным издания, полиция остановила автомобиль блогера в Чикаго для проверки, после чего арестовала его. SpokenReasons провел за решеткой немногим меньше дня, после чего его отпустили.

Отмечается, что блогеру грозят пять разных обвинений, включая незаконное хранение наркотика и оружия, а также незаконную перевозку алкоголя. Сам он не прокомментировал новость о своем аресте.

Ранее сообщалось, что полиция в США в прямом эфире арестовала стримера, известного под ником MikeSmallsJr, после того как он пошутил о своем возможном аресте. Выяснилось, что ордер на арест блогера был выдан несколькими месяцами ранее за неповиновение сотруднику полиции и нарушение общественного порядка.

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