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20:20, 17 февраля 2025Россия

Кадыров назвал свой главный титул

Глава Чечни Кадыров назвал имя и фамилию своим самым главным титулом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Vyacheslav Prokofyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал имя и фамилию своим самым главным титулом. Об этом он заявил на совещании с руководством силовых ведомств региона, его слова приводит РИА Новости.

По словам Кадырова, ему «никогда не приходило» в голову, что он — «глава [республки]».

«Мне достаточно того, что я — Рамзан Кадыров. Остальное все разговоры», — заявил он (в оригинале Кадыров говорит по-чеченски, с вкраплениями русских слов, перевод выполнен РИА Новости).

Ранее сообщалось, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов записал видео, находясь в гостях у главы региона, чтобы опровергнуть появившуюся в конце января информацию о якобы пропаже Рамзана Кадырова.

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