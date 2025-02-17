Кадыров назвал свой главный титул

Глава Чечни Кадыров назвал имя и фамилию своим самым главным титулом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал имя и фамилию своим самым главным титулом. Об этом он заявил на совещании с руководством силовых ведомств региона, его слова приводит РИА Новости.

По словам Кадырова, ему «никогда не приходило» в голову, что он — «глава [республки]».

«Мне достаточно того, что я — Рамзан Кадыров. Остальное все разговоры», — заявил он (в оригинале Кадыров говорит по-чеченски, с вкраплениями русских слов, перевод выполнен РИА Новости).

Ранее сообщалось, что председатель правительства Чечни Магомед Даудов записал видео, находясь в гостях у главы региона, чтобы опровергнуть появившуюся в конце января информацию о якобы пропаже Рамзана Кадырова.