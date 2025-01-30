«Чай пьем, все хорошо». В Чечне показали Кадырова после сообщений о его пропаже

Даудов опубликовал видео с Кадыровым на фоне сообщений о его якобы пропаже

Исполняющий обязанности главы Чечни, председатель регионального правительства Магомед Даудов записал видео, находясь в гостях у главы региона, чтобы опровергнуть появившуюся в конце января информацию о якобы пропаже Рамзана Кадырова. Ролик Даудов разместил в своем Telegram-канале.

Даудов в новом видео говорит, что заехал к брату и записывает видео для «особо волнующихся псевдожурналистов».

Сам Кадыров также попал в кадр и обратился к подписчикам коллеги. «Чай пьем, у нас все хорошо. (…) Я каждый день на мероприятиях, не знаю, где они меня ищут, вчера-позавчера открываем строительные объекты, вручаем транспорт, работаем (…) нужно, бывает, куда-то выехать — выезжаем, а так — дома», — сказал глава республики.

Даудов подчеркнул, что видео записано 30 января в 16:10. Опубликовано оно было в 17:29.

Кадыров ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск

Ранее чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев на фоне слухов о пропаже сообщил, что Рамзан Кадыров с 13 января официально находится в отпуске.

Он показал соответствующее распоряжение самого Кадырова, согласно которому исполнение обязанностей главы Чечни возложено на председателя правительства республики Магомеда Даудова. При этом продолжительность отпуска не указана.

Также Дудаев отметил, что подобные вбросы разгоняют вражеские Telegram-каналы. «Этого никогда не было, и вот опять повторяется», — сыронизировал он.

Пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов также отреагировал на слухи, отметив, что Кадыров уходит в отпуск каждый год и «ничего сверхъестественного в этом нет».

Нельзя сказать, что он отдыхает от работы, просто ряд полномочий перешел к исполняющему обязанности главы республики Магомеду Даудову. За ситуацией в республике следит, выезжает по районам, инспектирует, дает распоряжения Ильман Вахидов пресс-секретарь главы Чеченской Республики

Кадыров регулярно появлялся на публике во время отпуска

Магомед Даудов также напомнил о мероприятиях, которые посещал Кадыров во время своей «пропажи». Например, инспекция улицы Асланбека Шарипова 15 января, пятничная молитва в мечети 17 января, встреча с религиозными деятелями 25 января и другие события. Кроме того, он подчеркнул, что чеченский глава регулярно публикует посты в Telegram.

Магомед Даудов Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Так, 30 января Кадыров разместил публикацию, посвященную боевым действиям на харьковском направлении с участием батальона «Ваха» спецназа «Ахмат». Пост появился в 12:50 по московскому времени. Предыдущий пост в канале Кадырова появился вечером 29 января.