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20:19, 30 января 2025Россия

«Чай пьем, все хорошо». В Чечне показали Кадырова после сообщений о его пропаже

Даудов опубликовал видео с Кадыровым на фоне сообщений о его якобы пропаже
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Исполняющий обязанности главы Чечни, председатель регионального правительства Магомед Даудов записал видео, находясь в гостях у главы региона, чтобы опровергнуть появившуюся в конце января информацию о якобы пропаже Рамзана Кадырова. Ролик Даудов разместил в своем Telegram-канале.

Даудов в новом видео говорит, что заехал к брату и записывает видео для «особо волнующихся псевдожурналистов».

Сам Кадыров также попал в кадр и обратился к подписчикам коллеги. «Чай пьем, у нас все хорошо. (…) Я каждый день на мероприятиях, не знаю, где они меня ищут, вчера-позавчера открываем строительные объекты, вручаем транспорт, работаем (…) нужно, бывает, куда-то выехать — выезжаем, а так — дома», — сказал глава республики.

Даудов подчеркнул, что видео записано 30 января в 16:10. Опубликовано оно было в 17:29.

Кадыров ушел в ежегодный оплачиваемый отпуск

Ранее чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев на фоне слухов о пропаже сообщил, что Рамзан Кадыров с 13 января официально находится в отпуске.

Он показал соответствующее распоряжение самого Кадырова, согласно которому исполнение обязанностей главы Чечни возложено на председателя правительства республики Магомеда Даудова. При этом продолжительность отпуска не указана.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Кадр: Telegram-канал MDaudov_95

Также Дудаев отметил, что подобные вбросы разгоняют вражеские Telegram-каналы. «Этого никогда не было, и вот опять повторяется», — сыронизировал он.

Пресс-секретарь главы Чечни Ильман Вахидов также отреагировал на слухи, отметив, что Кадыров уходит в отпуск каждый год и «ничего сверхъестественного в этом нет».

Нельзя сказать, что он отдыхает от работы, просто ряд полномочий перешел к исполняющему обязанности главы республики Магомеду Даудову. За ситуацией в республике следит, выезжает по районам, инспектирует, дает распоряжения

Ильман Вахидовпресс-секретарь главы Чеченской Республики

Кадыров регулярно появлялся на публике во время отпуска

Магомед Даудов также напомнил о мероприятиях, которые посещал Кадыров во время своей «пропажи». Например, инспекция улицы Асланбека Шарипова 15 января, пятничная молитва в мечети 17 января, встреча с религиозными деятелями 25 января и другие события. Кроме того, он подчеркнул, что чеченский глава регулярно публикует посты в Telegram.

Магомед Даудов

Магомед Даудов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Так, 30 января Кадыров разместил публикацию, посвященную боевым действиям на харьковском направлении с участием батальона «Ваха» спецназа «Ахмат». Пост появился в 12:50 по московскому времени. Предыдущий пост в канале Кадырова появился вечером 29 января.

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