Камалу Харрис обозвали пьяной тетушкой

NYP раскритиковала Харрис после речи в Нью-Йорке и обозвали пьяной тетушкой

Американские СМИ раскритиковали бывшую вице-президента США Камалу Харрис из-за ее выступления перед актерами бродвейского мюзикла в Нью-Йорке. Из-за бессвязности ее речи ее обозвали пьяной тетушкой, а ее монолог газета New York Post (NYP) назвала словесным салатом.

«Когда мы думаем о таких моментах, когда видим, что что-то отнимают, но давайте посмотрим правде в глаза, вы знаете, природа не терпит пустоты… Там, где есть вакансия, давайте ее заполним. Дайте нам знать, что реальность такова, что прогресс нашей страны был связан с расширением прав, а не с их ограничением», — приводит издание отрывок из речи Харрис.

Она также призвала присутствующих быть бдительными, чтобы сохранить эти права. По ее словам, у людей должны быть ясные глаза, но это не значит, что они не будут видеть красоту во всем.

«Все эти вещи сосуществуют, но я считаю, что мы боремся за что-то, а не против чего-то», — добавила политик. В итоге критики высмеяли провалившегося кандидата в президенты США, указало издание.

Ранее сообщалось, что избиратели-демократы назвали Камалу Харрис своим предпочтительным кандидатом на следующих президентских выборах в 2028 году.