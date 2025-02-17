В Киеве школьники показали отправку в нокаут сотрудника ТЦК

В одной из школ Киева дети показали сценку, в которой изобразили отправку в нокаут сотрудника Территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщил Telegram-канал Политика Страны.

«В киевской школе ученики показали сценку, как "сотрудника ТЦК" отправляют в нокаут ударом в лицо», — говорится в сообщении канала.

Как видно на опубликованных в сети кадрах, постановка школьников заканчивается появлением на сцене военкома. После этого один из учащихся якобы бьет сотрудника ТЦК по лицу, после чего тот падает на пол и его уносят другие дети.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Матяш заявил, что на Украине негативный образ сотрудников ТЦК формируют информационно-психологические специальные операции (ИПСО) и психологические спецоперации (псиоп). По его словам, работники территориального центра комплектования являются не врагами, а военными, которые действуют в рамках закона.