Китай призвал США исправить свои ошибки по одному вопросу

Китай призвал США исправить свои ошибки после слов о независимости Тайваня

МИД КНР призвал США «исправить свои ошибки» после публикации на сайте Государственного департамента США ссылки со словами о независимости Тайваня, которая позже была удалена. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Это еще один пример упрямой приверженности Соединенных Штатов ошибочной политике "использования Тайваня для подавления Китая". Мы призываем сторону Соединенных Штатов немедленно исправить свои ошибки», — приводит агентство слова официального представителя МИД КНР Го Цзякуня.

При этом параллельно с обновлением страницы сайта и публикации информации о том, что Соединенные Штаты не поддерживают независимость острова, появилась информация о сотрудничестве с Тайванем по вопросу развития полупроводниковой индустрии.

Ранее представитель канцелярии Госсовета Китая по делам Тайваня Чжу Фэнлянь заявила, что заискивание руководства Тайваня перед Соединенными Штатами на фоне планов Вашингтона ввести пошлины на ввоз полупроводников может навредить промышленному развитию острова. По ее словам, политика односторонних действий со стороны Вашингтона в очередной раз доказывают, что США всегда будет ставить американские интересы на первое место, посетовала она.