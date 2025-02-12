В Китае обвинили Тайвань в заискивании перед США

Чжу Фэнлянь: Заискивание Тайваня перед США вредит промышленному развитию острова

Заискивание руководства Тайваня перед Соединенными Штатами на фоне планов Вашингтона ввести пошлины на ввоз полупроводников может навредить промышленному развитию острова. С таким мнением выступила официальный представитель канцелярии Госсовета Китая по делам Тайваня Чжу Фэнлянь, пишет РИА Новости.

Политика односторонних действий со стороны США в очередной раз доказывают, что Вашингтон всегда будет ставить американские интересы на первое место, посетовала она. Чжу Фэнлянь считает, что «факты неоднократно доказывали, что чем больше руководство Демократической-прогрессивной партии полагается на Штаты, тем больший вред они наносят Тайваню».

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 28 самолетов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Позже стало известно, что тайваньское оборонное ведомство регулярно фиксирует приближение летательных аппаратов и кораблей КНР.

До этого сообщалось, что избранный президент США Дональд Трамп планирует ускорить поставки оружия и военной техники Тайваню. Также выяснилось, что власти острова заплатили за американское оружие более 20 миллиардов долларов, но пока не получили его.