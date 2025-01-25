Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:31, 25 января 2025Мир

К берегам Тайваня приблизились самолеты и корабли КНР

К берегам Тайваня приблизились 28 самолетов и 8 кораблей КНР
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Ann Wang / Reuters

Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову 28 самолетов и 8 кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что при этом 27 китайских самолетов пересекли срединную линию над Тайваньским проливом, разделяющим остров и материковый Китай.

Помимо этого, отмечается, что тайваньское оборонное ведомство регулярно фиксирует приближение летательных аппаратов и кораблей КНР.

Ранее глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с государственным секретарем США Марко Рубио, в ходе которого американская сторона пообещала китайской вместе определять будущее мира в XXI веке. В ходе разговора Ван И подчеркнул принципиальную позицию Китая по Тайваню и призвал США подходить к этому вопросу с осторожностью.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Севастополе объявлен режим федеральной ЧС из-за разлива мазута. Это поможет быстрее ликвидировать последствия

      Вучич рассказал о планах обсудить с Путиным ситуацию вокруг NIS

      В США раскрыли причину резких заявлений Трампа по Украине

      Первые самолеты с нелегалами из США прибыли в Гватемалу

      В Госдуму внесли проект о признании документов на недвижимость в новых регионах

      Назван новый размер страховой пенсии после доиндексации в феврале

      Британия захоронит крупнейший в мире запас радиоактивного плутония

      Десятки человек пострадали при аварийной посадке самолета в Нигерии

      Министра здравоохранения Камчатки сняли с должности

      США задействовали военно-транспортную авиацию для депортации мигрантов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше