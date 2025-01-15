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03:01, 15 января 2025Мир

Советник Трампа сообщил о его планах ускорить поставки оружия Тайваню

Советник Уолтц: Трамп намерен ускорить поставки оружия и военной техники Тайваню
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Mike Segar / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп планирует ускорить поставки оружия и военной техники Тайваню. Об этом сообщил советник политика по нацбезопасности Майк Уолтц, передает ТАСС.

Он отметил, что власти острова заплатили за американское оружие более 20 миллиардов долларов, но пока не получили его. «Нам надо напряженно работать над тем, чтобы высвободить эти [вооружения], передать им то, за что они уже заплатили, в качестве меры сдерживания [Китая]», — подчеркнул Уолтц.

Ранее Китай ввел санкции против семи предприятий военно-промышленного комплекса США из-за продажи оружия Тайваню. По мнению китайской стороны, действия США грубо нарушают принцип «одного Китая» и являются серьезным вмешательством во внутренние дела КНР.

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