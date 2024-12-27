Китай ввел санкции против американских компаний из-за продажи оружия Тайваню

Китай ввел санкции против предприятий ВПК США из-за продажи оружия Тайваню

Китай ввел санкции против семи предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) США из-за продажи оружия Тайваню. Об этом говорится в заявлении на сайте китайского МИД.

«В соответствии со статьями 3, 4, 5, 6, 9 и 15 Закона КНР о противодействии иностранным санкциям Китай решил ввести санкции в отношении Insitu, Hudson Technologies, Saronic Technologies, Raytheon Canada, Raytheon Australia, Aerkomm, Oceaneering International и их топ-менеджеров», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.

По мнению китайской стороны, действия США грубо нарушают принцип «одного Китая» и являются серьезным вмешательством во внутренние дела КНР.

21 декабря действующий президент США Джо Байден заявил, что выделил Тайваню военную помощь по линии права президента выделить помощь иностранному государству из запасов оружия и военной техники страны. Он делегировал госсекретарю Энтони Блинкену распорядиться об использовании до 571,3 миллиона долларов на оборонные наименования и услуги Минобороны, военное образование и подготовку для оказания поддержки Тайваню.