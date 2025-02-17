Климатолог исключил использование термоядерных бомб для спасения планеты

Климатолог РАН Семенов: Термоядерные бомбы приведут к загрязнению планеты

Термоядерные бомбы не будут использовать для предотвращения глобального потепления и спасения планеты от климатических катаклизмов. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал завлабораторией климатологии Института географии РАН, директор Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Он объяснил, что идея с использованием бомб является гипотетической и связана с одним из видов так называемого геоинжиниринга, когда человек воздействует на окружающую среду, чтобы изменить климат. При этом при таком количестве взрывов выбросы в окружающую среду, в океан, в литосферу, в атмосферу будут «огромными», сообщил специалист.

Ранее американские исследователи из Рочестерского технологического института предложили способ борьбы с глобальным потеплением, предполагающий взрывание 1,6 тысячи термоядерных бомб под водой. Взрыв на глубине океана позволит заметно отсрочить повышение температуры на Земле, поскольку измельченные в результате взрыва до размеров частиц базальтовые породы смогут вступить в реакцию с углекислым газом и нейтрализовать его, предположили ученые.