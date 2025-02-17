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17:17, 17 февраля 2025Экономика

На затонувшем танкере Koala заделали две из трех пробоин

Морспасслужба: На аварийном танкере Koala заделали две из трех пробоин
Виктория Клабукова

Фото: Telegram-канал «Морспасслужба»

На танкере Koala, затонувшем в порту Усть-Луга, заделали две из трех пробоин. О темпах устранения последствий аварии сообщается в Telegram-канале Морской спасательной службы.

Сейчас водолазы латают последнюю пробоину на левом борту судна. Идет проверка на герметичность. Ремонт внешних повреждений специалисты обещают завершить к концу дня. В ближайшее время на правом борту начнется откачка воды из шахты грузовых насосов, что позволит осмотреть состояние внутренних помещений. К данному моменту было откачано 300 кубометров пресной воды. В грузовых танках судна продолжают разогревать мазут — выгрузка топлива возможна только в подогретом состоянии. Его температура в настоящее время составляет 38 градусов. Мониторинг акватории продолжается, разлива нефтепродуктов в месте аварии не обнаружено.

9 февраля Koala, ходящий под флагом Антигуа и Барбуды, располагался у третьего причала порта Усть-Луга, когда в машинном отделении произошло несколько взрывов, после этого судно начало тонуть. В тот момент на борту был экипаж из 24 человек, включая четверых россиян. Судно уже загрузило мазут и готовилось к отправке, когда раздались предполагаемые взрывы. Следствие не исключает, что танкер был подорван.

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