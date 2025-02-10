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13:30, 10 февраля 2025Силовые структуры

Затонувший в Ленинградской области танкер могли заминировать. Что об этом известно?

На затонувшем после взрыва танкере Koala обнаружили повреждения в трех местах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

Российские следователи проверяют версию о диверсии на затонувшем в Ленинградской области танкере Koala, который ходил под флагом Антигуа и Барбуды. На грузовом самоходном судне нашли повреждения.

По данным Telegram-канала Baza, следствие не исключает, что танкер был подорван. К настоящему времени правоохранители не обнаружили взрывных устройств на судне, однако кинологи продолжают обследовать корабль и изучать личные вещи членов экипажа.

Отмечается, что днем 9 февраля с помощью телеуправляемого подводного аппарата «Гном» специалисты осмотрели корпус танкера и выявили три пробоины в районе машинного отделения. Перед тем как допустить водолазов к судну, следователи намерены убедиться в отсутствии взрывных устройств.

Фото: Telegram-канал Александра Дрозденко

Финляндия объявила о собственном расследовании

Финляндия начала собственное расследование инцидента с танкером Koala, перевозившим мазут. Премьер страны Петтери Орпо заявил о повышенной готовности к возможным разливам нефти. Финское издание Ilta Sanomat сообщает, что для сбора дополнительной информации в небо были подняты самолеты пограничной службы, оснащенные оборудованием для обнаружения нефтяных пятен. Однако позднее разведка заявила, что в Финском заливе утечек нефтепродуктов не зафиксировано.

Также финские власти запросили у России дополнительные сведения о произошедшем и усилили меры реагирования на потенциальные разливы нефти. Кроме того, разведывательный самолет был направлен в восточную часть Финского залива для сбора данных о ситуации в порту Усть-Луга. Финский премьер Петтери Орпо подтвердил намерение провести собственное расследование.

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Тем временем журналист Кости Хейсканен в интервью aif.ru предположил, что Финляндия может быть причастна к взрыву на Koala. Он заявил, что подобный сценарий не исключен, учитывая недавние высказывания и действия финского правительства.

На судне раздались несколько взрывов

Сам танкер Koala, ходящий под флагом Антигуа и Барбуды, находился у третьего причала порта Усть-Луга, когда начал тонуть. На его борту были 130 000 тонн мазута и экипаж из 24 человек, включая четверых россиян. Судно уже загрузило мазут и готовилось к отправке, когда раздались предполагаемые взрывы.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что инцидент произошел утром 9 февраля во время запуска двигателя, при этом было повреждено машинное отделение. Экипаж эвакуировали, пострадавших нет. Он также заверил, что угрозы утечки мазута в Финский залив нет, а танкер пришвартован для дальнейшего обследования.

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Росморречфлоте подтвердили, что грузовые резервуары не пострадали, разлива нефтепродуктов не произошло, а вокруг судна установлены боновые заграждения. Сейчас продолжается расследование причин аварии.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта»).

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