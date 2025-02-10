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06:41, 10 февраля 2025Мир

Финляндия направила самолет-разведчик к границе с Россией

Финляндия направила самолет-разведчик к границе с Россией после ЧП в Усть-Луге
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Служба пограничной разведки Финляндии отправила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива для сбора дополнительных данных после чрезвычайного происшествия (ЧП) с танкером Koala в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию финского ведомства в социальной сети X.

«В этот район направляются самолеты наблюдения пограничной службы», — отметили в ведомстве.

Финский премьер Петтери Орпо заявил, что Хельсинки планирует провести собственное расследование в связи с инцидентом с танкером.

Ранее сообщалось, что танкер под названием Koala с 130 000 тонн мазута начал тонуть в порту Усть-Луга Ленинградской области.

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