Стало известно о возможном минировании затонувшего в Ленобласти танкера

Затонувший в Ленинградской области танкер Koala мог быть заминирован

Начало событий в новости Раскрыто состояние перевозившего мазут танкера после инцидента

Следователи рассматривают версию, что начавший тонуть в Ленинградской области танкер под названием Koala мог быть заминирован. Об этом стало известно Baza.

Пока на судне не обнаружили взрывных устройств, но кинологи продолжаю их поиск.

Танкер со 130 тысячами тонн мазута начал тонуть в порту Усть-Луга Ленобласти ночью 9 февраля. В машинном отделении произошло несколько взрывов, после чего судно начало наполняться водой. Уточняется, что экипаж Koala составлял 24 человека — никто из них не пострадал.

Сейчас танкер находится в морском порту в Усть-Луге. Возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности морского движения») УК РФ.

