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15:15, 9 февраля 2025Россия

Раскрыто состояние перевозившего мазут танкера после инцидента

Росморречфлот: Грузовые резервуары танкера Koala после взрыва не повреждены
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Порт Усть-Луга

Порт Усть-Луга. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Угрозы затопления перевозившего мазут танкера под названием Koala, в машинном отделении которого произошел инцидент, нет. Об этом сообщает Росморречфлот в Telegram.

«Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что танкер с 130 000 тонн мазута начал тонуть в порту Усть-Луга Ленинградской области. Известно, что в ночь на 9 февраля в корабль был погружен мазут и он готовился к отправке. После этого, предположительно, раздались взрывы. Уточняется также, что экипаж танкера составлял 24 человека, 4 из которых граждане России.

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