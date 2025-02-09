Раскрыто состояние перевозившего мазут танкера после инцидента

Росморречфлот: Грузовые резервуары танкера Koala после взрыва не повреждены

Угрозы затопления перевозившего мазут танкера под названием Koala, в машинном отделении которого произошел инцидент, нет. Об этом сообщает Росморречфлот в Telegram.

«Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что танкер с 130 000 тонн мазута начал тонуть в порту Усть-Луга Ленинградской области. Известно, что в ночь на 9 февраля в корабль был погружен мазут и он готовился к отправке. После этого, предположительно, раздались взрывы. Уточняется также, что экипаж танкера составлял 24 человека, 4 из которых граждане России.