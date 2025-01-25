МЧС России: В Севастополе объявлен режим федеральной ЧС из-за разлива мазута

В Севастополе объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера из-за разлива мазута после крушения танкеров в Черном море. В МЧС России заявили, что это нужно для более оперативной ликвидации последствий.

Признать крымский город зоной федерального ЧС попросил губернатор Михаил Развожаев. В ведомстве пояснили, что так получится привлечь дополнительные силы и средства федеральных органов исполнительной власти и государственных корпораций, а также оказать необходимую финансовую помощь пострадавшему субъекту из резервов федерального бюджета.

15 декабря 2024 года в Черном море произошло крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозивших девять тысяч тонн мазута. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей.

Глава Крыма назвал контролируемой ситуацию с мазутом

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее оценил ситуацию с мазутом на побережье полуострова и назвал ее полностью контролируемой. Он заявил, что все действия проходят в соответствии с планом-графиком, составленным совместно с МЧС.

По его словам, прибрежная зона поделена на участки, за каждым из которых закреплены ответственные лица, ситуацию отслеживают более 300 групп дважды в день, также для мониторинга задействованы беспилотные летательные аппараты и два вертолета от МЧС и Росгвардии.

В уборке загрязнений участвуют порядка тысячи волонтеров, при необходимости их число может быть кратно увеличено. За все время собрано и вывезено 458 тонн загрязненного песка и гальки Сергей Аксенов Глава Крыма

12 января сообщалось, что в шести районах Крыма были зафиксированы новые выбросы мазута. Загрязнения обнаружены в Евпатории, Судаке, Феодосии, Ялте, Сакском, Черноморском районах, а также на острове Тузла и мысе Такиль Ленинского района.

Путин поручил провести ревизию танкерного флота России

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать ревизию танкерного флота после катастрофы в Керченском проливе.

Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий Владимир Путин Президент России

Глава России заявил, что это комплексная работа, которая затрагивает деятельность сразу нескольких ведомств. Помимо организации ревизии, Савельев должен будет докладывать российскому лидеру о ходе работ по каждому озвученному им пункту.

13 января правительство России сообщило, что в стране создали комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Комиссия создана премьер-министром России Михаилом Мишустиным, ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев, первым заместителем стал глава МЧС Александр Куренков.

Российский премьер сообщил, что комиссия займется восстановлением экосистемы Черноморского побережья, Краснодарского края и Крыма. Особое внимание должно быть уделено очистке акватории и недопустимости новых утечек нефтепродуктов.