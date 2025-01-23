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17:54, 23 января 2025Россия

Путин дал поручение после катастрофы с танкерами в Керченском проливе

Путин поручил провести ревизию танкерного флота России
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать ревизию танкерного флота. О необходимости проверки глава государства заявил в ходе совещания с членами правительства, трансляция которого ведется в Telegram-канале Кремля.

Одним из пунктов повестки совещания стал отчет о работе комиссии по ликвидации последствий катастрофы с танкерами в Керченском проливе. «Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», — поручил Путин.

Он подчеркнул, что это комплексная работа, которая затрагивает деятельность сразу нескольких ведомств. Помимо организации ревизии, Савельеву предстоит докладывать президенту о ходе работ по каждому озвученному им пункту.

Ранее МЧС России сообщило, что на побережье Черного моря нашли новые выбросы нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе. Фракции мазута зафиксированы в 20 зонах проведения работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

15 декабря 2014 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в сумме девять тысяч тонн мазута. В результате нефтепродукты попали в Черное море и были выброшены на пляжи Краснодарского края и Крыма, что привело к экологической катастрофе.

ЖЗЛ
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