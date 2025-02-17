Корейская звезда Netflix умерла в возрасте 24 лет

24-летнюю звезду Netflix Ким Сэ-Рон нашли мертвой в собственном доме

Звезда сериала Netflix «Охотничьи псы», южнокорейская актриса Ким Сэ-Рон умерла в возрасте 24 лет. Об этом сообщает издание Reuters.

По данным источника, тело артистки было найдено в ее квартире в Сеуле. Сообщается, что полиция не обнаружила признаков насильственной смерти.

Первым крупным проектом Ким Сэ-Рон стал фильм «Совершенно новая жизнь», показанный на Каннском кинофестивале. Актриса также снялась в самой кассовой киноленте 2010 года в Южной Корее «Человек из ниоткуда». В 2022 году девушку арестовали за вождение в нетрезвом виде, после чего ее карьера пошла на спад. Агентство артистки подтвердило, что после инцидента она испытывала финансовые трудности.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Олег Стриженов ушел из жизни в возрасте 95 лет. 7 февраля сообщалось, что у Стриженова случился инфаркт головного мозга — ишемический инсульт, актер скончался в больнице.