В российском городе в подъезде жилого дома рухнул потолок

В Красноярске в подъезде жилого дома обрушился потолок

В Красноярске в подъезде жилого дома обвалился потолок. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат горсовета Иван Петров.

Инцидент произошел в двухэтажке по улице Глинки. Пострадавших нет — в момент обрушения на лестничной площадке, к счастью, никого не было. В данный момент проводится проверка действий местной управляющей компании и оценивается состояние несущих конструкций дома.

По словам депутата, данное обрушение может повлечь за собой и другие, в том числе и в квартирах. Учитывая риск, Петров пообещал обратиться в городскую администрацию для введения локального режима чрезвычайной ситуации на территории здания. Мера поможет ускорить финансирование ремонтных работ. Однако в такой комплексной реновации нуждается весь район, уверен Петров.

Ранее в другом российском городе, Искитиме, местная жительница рассказала об угрозе обрушения целого дома из-за трещины в потолке ее квартиры. Над головой пенсионерки уже три года проглядывают деревянные балки и сыпется песок. Ремонту перекрытия не подлежат, но, несмотря на аварийный статус, снос дома задержали на четыре года. На расселение здания в городском бюджете не нашлось денег.