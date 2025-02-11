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19:17, 11 февраля 2025Экономика

Россиянка рассказала о жизни в готовом рухнуть в любой момент доме

Жительница Искитима пожаловалась на трещину в потолке, грозящую обрушением дома
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Никитин / Коммерсантъ

Пожилая жительница города Искитим Новосибирской области опасается, что потолок в ее квартире рухнет. Обветшавшие перекрытия представляют угрозу не только для жизни пенсионерки, но и жильцов всего дома, передает портал Om1.ru.

На состояние конструкций жалуется одна из собственниц двухэтажки на улице Пушкина. Квартира располагается на верхнем этаже под крышей. Трещина на потолке проявилась еще в 2022-м и теперь грозит целостности всего дома. Вместо потолка над головой пенсионерки остались лишь деревянные балки. Экспертиза местного управления ЖКХ подтвердила, что ремонт на жилплощади проводить бесполезно. Вслед за этим суд обязал городскую администрацию предоставить пострадавшей другое жилье, однако денег на расселение в бюджете не нашлось.

В новой жилплощади пенсионерке отказывают уже третий год, а трещина каждый день напоминает о себе сыплющимся сверху песком. При этом здание было признано аварийным в 2019 году, а его снос должен был состояться в 2020-м. Горожане боятся, что снос при таком состоянии конструкций и не понадобиться, а здание рухнет в любой момент.

Ранее под обломками упавшего потолка едва не оказалась пожилая кировчанка. На месте отсыревших перекрытий образовалась метровая дыра, сквозь которую виднелся чердак дома. Хозяйка в момент обрушения находилась в другой комнате.

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