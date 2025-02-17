Кусок льда едва не убил россиянку на трассе

«112»: Кусок льда едва не убил пассажирку авто на трассе в Воронежской области

Кусок льда едва не убил пассажирку автомобиля на трассе Богучар — Кантемировка в Кантемировском районе Воронежской области. Происшествие попало на видео, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «112».

На опубликованном ролике видно, как автомобиль движется по российской дороге. Внезапно от фуры глыба льда отлетает в лобовое стекло машины.

По сведениям «112», в этот момент на переднем сиденье находилась 52-летняя женщина. Ее с травмами госпитализировали.

Грузовик, от которого отлетел кусок льда, сотрудники ГИБДД остановили. За рулем находился 28-летний мужчина.

Полицейские начали разбираться в других обстоятельствах инцидента.

Ранее сообщалось, что на трассе Р-21 «Кола» в Ленобласти более 10 человек пострадали в ДТП с грузовиком и микроавтобусом.