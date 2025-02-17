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14:42, 17 февраля 2025Мир

Лавров призвал Запад к ответу за поддержку нацистского режима на Украине

Лавров: Западу придется отвечать за поддержку нацистского режима на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Западным странам не удастся отсидеться под ядерным зонтиком, поэтому придется отвечать за поддержку нацистского режима на Украине. Об этом заявил глава МИД Росси Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Когда поощряется нацистский режим и когда он еще и накачивается вооружениями для того, чтобы лишать жизни собственных граждан, и делается это все в расчете на то, что "как-нибудь прикроемся и отсидимся под ядерным зонтиком", то так уже не будет. За свои действия надо отвечать. Это еще в Библии сказано», — отметил дипломат.

По словам Лаврова, Западу «неизбежно придется нести ответственность» за долгие годы беззакония, нарушения собственных продекларированных правил равноправия, честной конкуренции, презумпции невиновности, свободы выражения мнений, а также обеспечения свободы доступа к информации. Министр подчеркнул, что западные страны «растоптали все эти принципы без зазрения совести, при этом грабя чужое в нарушение всех норм международного права».

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