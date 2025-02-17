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20:21, 17 февраля 2025Мир

Маск призвал освободить Германию

Илон Маск заявил, что Германию необходимо снова освободить
Семен Александров (редактор)

Фото: Kevin Lamarque / File Photo / Reuters

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил, что Германию необходимо снова освободить. К этому американский предприниматель призвал на странице в соцсети X.

«Да, на полном серьезе», — ответил он на соответствующий вопрос пользователя соцсети, отреагировавшего на репортаж американской телепередачи, в котором рассказывается о задержании немецкой полицией людей за расистские публикации в интернете.

Ранее Маск заявил, что правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) является единственной надеждой для ФРГ. Так он отреагировал на заявление правой немецкой активистки Наоми Зайбт о том, что кандидату в канцлеры Германии Фридриху Мерцу угрожают голоса немцев за АдГ на выборах.

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