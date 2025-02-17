Минобороны отчиталось о сбитых французских и американских снарядах

Минобороны: Системы ПВО сбили авиабомбы Hammer и снаряды HIMARS в зоне СВО

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ряд снарядов западного производства в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

Так, оборонительные средства уничтожили пять французских авиационных управляемых бомб Hammer, а также три снаряда реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, которая произведена в США.

Помимо того, российские военнослужащие сбили противокорабельную ракету «Нептун» и 177 беспилотников, из которых 102 дрона были уничтожены вне зоны проведения СВО.

Ранее исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что в регионе беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на частный дом. По его словам, хозяин дома, расположенного в Беловском районе, получил осколочные ранения.