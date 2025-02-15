Беспилотник сбросил взрывное устройство на дом в российском регионе

Хинштейн: В Курской области БПЛА сбросил взрывное устройство на дом

В Курской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на частный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Александр Хинштейн.

По его данным, хозяин дома, расположенного в Беловском районе, получил осколочные ранения. Его доставили в Курскую областную больницу. Сейчас жизни мужчины ничего не угрожает.

Взрыв разрушил хозяйственные постройки, добавило РИА Новости.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли съемочную группу Первого канала в Курской области. В результате атаки дрона ранения получил оператор Юрий Шолмов.