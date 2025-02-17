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07:29, 17 февраля 2025Россия

Момент падения беспилотника в Краснодарском крае попал на видео

В сети появились кадры момента падения дрона ВСУ в Краснодарском крае
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры момента падения беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краснодарском крае. Его публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах слышен характерный для беспилотников жужжащий звук работы мотора. Впоследствии появляется огненный шар на горизонте и доносится звук взрыва.

Видео, предположительно, снято в поселке Ильский на Кубани. Местные рассказали, что несколько взрывов прозвучало над населенным пунктом в районе часа ночи.

Украина пыталась атаковать Краснодарский край в ночь на понедельник, 17 февраля. Как уточнял губернатор Вениамин Кондратьев, в результате травмы получила женщина. Целью ВСУ мог быть Ильский нефтеперерабатывающий завод, кадры пожара близ объекта сняли на видео.

ЖЗЛ
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