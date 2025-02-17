Мошенница пойдет под суд за обман 96 россиян при продаже турпутевок

В Санкт-Петербурге предстанет перед судом обвиняемая в мошенничестве 30-летняя местная жительница. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает «МВД Медиа».
По данным полиции, мошенница действовала с апреля 2021 года, размещая в интернете объявления о продаже туров, виз и бронировании отелей по заниженным ценам. Когда клиенты переводили деньги, женщина делала вид, что оформляет документы, затем сообщала о проблемах с бронированием и пропадала. Таким образом она обманула 96 человек на 12 миллионов рублей.
По каждому факту совершенного хищения были возбуждены уголовные дела, которые в дальнейшем соединены в одно производство. Женщина частично возместила ущерб, на ее имущество наложен арест.
17 февраля сообщалось, что в Казани обманувший россиян на 121 млн рублей мошенник-брокер предстанет перед судом.