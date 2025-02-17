Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:41, 17 февраля 2025Силовые структуры

Мошенница пойдет под суд за обман 96 россиян при продаже турпутевок

В Петербурге мошенница, обманувшая россиян с путевками на 12 млн, пойдет под суд
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге предстанет перед судом обвиняемая в мошенничестве 30-летняя местная жительница. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает «МВД Медиа».

По данным полиции, мошенница действовала с апреля 2021 года, размещая в интернете объявления о продаже туров, виз и бронировании отелей по заниженным ценам. Когда клиенты переводили деньги, женщина делала вид, что оформляет документы, затем сообщала о проблемах с бронированием и пропадала. Таким образом она обманула 96 человек на 12 миллионов рублей.

По каждому факту совершенного хищения были возбуждены уголовные дела, которые в дальнейшем соединены в одно производство. Женщина частично возместила ущерб, на ее имущество наложен арест.

17 февраля сообщалось, что в Казани обманувший россиян на 121 млн рублей мошенник-брокер предстанет перед судом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Русские победили Украину». В США объявили о фактическом завершении конфликта

      Замгубернатора Ростовской области задержан

      Зеленский отказался принимать решения России и США по Украине

      Капитан парома случайно наткнулся на плавающий в проливе чемодан с останками пенсионера

      Россиянин описал жителей Мексики фразой «у каждого есть история с ограблением»

      Apple запустит ИИ с цензурной в Китае

      Минздрав предписал по-новому назначать пациентам незарегистрированные в России препараты

      Сальдо назвал число жертв ВСУ в Херсонской области

      Россиянам назвали лучшие месяцы для продажи квартир

      У российского звездного стилиста обнаружили рак на поздней стадии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше