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08:30, 17 февраля 2025Силовые структуры

Депортированный из Индонезии российский мошенник-брокер предстанет перед судом

В Казани обманувший россиян на 121 млн рублей мошенник предстанет перед судом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

В Республике Татарстан за организацию преступного сообщество и многомиллионное мошенничество предстанет перед судом 33-летний россиянин Павел Миронов, недавно депортированный из Индонезии. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает республиканская прокуратура.

По данным следствия, Миронов вместе с другими сообщниками занимался в Казани незаконной брокерской деятельностью. У сообщества были офисы в Челябинске и Екатеринбурге. С февраля 2017 по октябрь 2021 года мошенники под видом обучения финансовой грамотности, брокерской деятельности и торгам на криптобирже и электронном рынке «Форекс» похитили свыше 121 миллиона рублей у 102 потерпевших.

Миронов узнал, что российские правоохранительные органы заинтересовались его деятельностью, и успел сбежать за границу до того, как его объявили в международный розыск. Однако в сентябре 2023 года в Индонезии местные силовики задержали подозреваемого и депортировали его в Россию.

Ранее в Москве аферисты обманули 64-летнюю местную жительницу на 8,4 миллиона рублей, пообещав ей заработок на бирже.

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