Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:18, 17 июля 2024Силовые структуры

Россиянка отдала обещавшим ей заработать на бирже мошенникам более восьми миллионов рублей

В Москве аферисты забрали у пенсионерки 8 млн руб., пообещав заработать на бирже

Фото: freepik

В Москве аферисты обманули 64-летнюю местную жительницу на 8,4 миллиона рублей, пообещав ей заработок на бирже. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Пенсионерке позвонил неизвестный и предложил заработать на финансовой бирже. Она согласилась, тогда мошенник уговорил ее установить на телефон приложение, создать криптокошелек и пополнить его баланс более чем на 5,8 миллиона рублей. Женщина выполнила все инструкции и начала ждать обещанного заработка.

Через какое-то время злоумышленники сообщили пострадавшей, что она якобы нарушила их правила, поэтому они отказываются с ней работать и через курьера вернут деньги. При этом аферист заявил, что для возврата нужно оплатить «страховой взнос» в размере 870 тысяч рублей. Пенсионерка ответила, что таких денег у нее нет, однако аферисты продолжили ей звонить и в результате обманули еще на два с половиной миллиона рублей.

В какой-то момент пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Ущерб превышает 8,4 миллиона рублей, из которых 750 тысяч женщина взяла в кредит. Следователи возбудили уголовное дело. Оно находится на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре.

Ранее в Санкт-Петербурге 72-летняя пенсионерка отдала мошенникам почти 24 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Активисты попытались сорвать выступление Лаврова в ООН

      Российская компания создала спутник ArcticSat для изучения космической погоды

      Врач назвал снижающие риск развития онкологии виды спорта

      Западные аналитики заявили о ближайших трех самых тяжелых месяцах для ВСУ

      На Украине анонсировали отказ от вручения повесток на улице

      Двое диверсантов попали на видео при поджоге вышки связи в российском регионе

      Пожар в здании Центра цифровизации образования в Москве попал на видео

      Евросоюз выделил 4,2 миллиарда евро помощи Украине

      Россиянин открыл аварийный люк самолета из-за жары в салоне

      Экс-полковник СБУ анонсировал крупные бои перед окончанием конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше