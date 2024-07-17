Россиянка отдала обещавшим ей заработать на бирже мошенникам более восьми миллионов рублей

В Москве аферисты забрали у пенсионерки 8 млн руб., пообещав заработать на бирже

В Москве аферисты обманули 64-летнюю местную жительницу на 8,4 миллиона рублей, пообещав ей заработок на бирже. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

Пенсионерке позвонил неизвестный и предложил заработать на финансовой бирже. Она согласилась, тогда мошенник уговорил ее установить на телефон приложение, создать криптокошелек и пополнить его баланс более чем на 5,8 миллиона рублей. Женщина выполнила все инструкции и начала ждать обещанного заработка.

Через какое-то время злоумышленники сообщили пострадавшей, что она якобы нарушила их правила, поэтому они отказываются с ней работать и через курьера вернут деньги. При этом аферист заявил, что для возврата нужно оплатить «страховой взнос» в размере 870 тысяч рублей. Пенсионерка ответила, что таких денег у нее нет, однако аферисты продолжили ей звонить и в результате обманули еще на два с половиной миллиона рублей.

В какой-то момент пострадавшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Ущерб превышает 8,4 миллиона рублей, из которых 750 тысяч женщина взяла в кредит. Следователи возбудили уголовное дело. Оно находится на контроле в Люблинской межрайонной прокуратуре.

Ранее в Санкт-Петербурге 72-летняя пенсионерка отдала мошенникам почти 24 миллиона рублей.