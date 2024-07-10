Российская пенсионерка отдала мошенникам почти 24 миллиона рублей

В Петербурге мошенники обманули пенсионерку на 24 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге 72-летняя пенсионерка отдала мошенникам почти 24 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По данным правоохранителей, пожилая женщина написала заявление в полицию о том, что несколько дней назад ей позвонили неизвестные и убедили перевести деньги на якобы более безопасный счет. Сначала она перевела восемь миллионов 700 тысяч рублей. Затем 8 июля пострадавшая встретилась с неизвестной женщиной у банка, расположенного у дома №64 на Каменноостровском проспекте, и передала ей еще 15 миллионов рублей. Всего пенсионерка отдала мошенникам 23 миллиона 700 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге мошенники обманули 74-летнюю пенсионерку на 12,2 миллиона рублей. О