Аферисты под видом сотрудников банка украли у российской пенсионерки 12 миллионов рублей

В Петербурге аферисты обманули пенсионерку на 12,2 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге мошенники обманули 74-летнюю пенсионерку на 12,2 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по городу и Ленинградской области.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сейчас полиция устанавливает злоумышленников.

По данным правоохранителей, пожилая женщина обратилась в отделение и рассказала, что в период с 3 по 6 июля ей позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками банка и предложили ей уберечь деньги на ее счете от мошенников. Злоумышленники убедили пенсионерку перевести 12 миллионов 260 тысяч рублей, якобы, на безопасный счет, который они указали.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге аферист обманул 74-летнего жителя города на 15,9 миллиона рублей.