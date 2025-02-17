Москвичам пообещали самый холодный месяц

Синоптик Шувалов: Февраль в Москве станет самым холодным месяцем зимы

Февраль в Москве может стать самым холодным месяцем зимы 2025 года. Такую погоду пообещал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

По словам синоптика, до конца недели температура воздуха будет аномально низкой. «Самые холодные дни у нас сегодня и завтра, с ночными температурами от минус 10 до минус 15 и дневными от минус 5 до минус 10 градусов. Затем в среду небольшой снежочек ожидается», — уточнил Шувалов.

Во второй половине месяца дни будут менее морозными. Ночные температуры ожидаются в диапазоне от минус 8 до минус 13 градусов, а дневные — от минус 2 до минус 6 градусов. «Этот февраль немножко прохладнее прошлогоднего. Но там был холоднее январь», — заключил метеоролог.

Ранее об аномальных холодах предупредил жителей Москвы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В будние дни на этой неделе температура в Москве будет ниже нормы на 3,5-5 градусов, заявил синоптик.