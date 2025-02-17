Москвичей предупредили об аномальных холодах

Вильфанд: В будни температура в Москве будет на 3,5-5 градусов ниже нормы

В будние дни на этой неделе температура в Москве будет ниже нормы на 3,5-5 градусов. Об аномальных холодах жителей столицы предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

«Нормы сейчас начинают постепенно повышаться, они уже не такие, как в январе и начале февраля, поэтому такие отклонения будут заметны», — отметил синоптик. В понедельник, 17 февраля, днем столбики термометров в Москве покажут минус семь-девять градусов, а в Подмосковье — до минус 12. В ночные часы во вторник, 18 февраля, температура составит минус 11-13 градусов, по области — до минус 16. Днем потеплеет до минус пяти-семи, по Подмосковью — до минус девяти. В ночь на среду, 19 февраля, в столице прогнозируется минус 10-12 градусов, по области — минус 8-13. В дневные часы столбики термометров покажут минус четыре-девять градусов, и такие показатели сохранятся до пятницы, 21 февраля, включительно, уточнил специалист.

Что касается ветра, в понедельник и вторник он будет дуть сначала в северо-западном направлении, а затем юго-западном, с порывами 6-11 метров в секунду. «С юго-запада обычно идет тепло, но дело в том, что изначально воздушные массы перемещаются по извилистой траектории: с северо-востока через Белоруссию на юг и затем с юга возвращаются к нам в центр европейской России. Они генетически изначально холодные, не нужно удивляться», — заключил Вильфанд.

Ранее в этот же день научный руководитель Гидрометцентра заявил, что на 23 февраля ожидается температура около нормы.