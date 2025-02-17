Москвичам рассказали о погоде в День защитника Отечества

Синоптик Вильфанд: 23 февраля пройдет без осадков из-за высокого давления

В День защитника Отечества в Москве прогнозируется температура около нормы. Подробнее о погоде в столице 23 февраля рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в разговоре с ТАСС.

По словам синоптика, в субботу, 22 февраля, столбики термометра в ночные часы покажут минус 6-11 градусов, а днем — минус 2-7 градусов, что на три-четыре градуса ниже нормы. «В воскресенье, на 23 февраля, поскольку будет постепенное повышение температуры, воздух будет перемещаться с запада, ночные температуры составят минус 4-9 градусов, днем ожидается минус 1-4 градуса. Температура будет приближаться к своим нормальным значениям», — поделился информацией он. Вильфанд добавил, что праздничный день пройдет преимущественно без осадков из-за высокого давления.

Ранее в этот же день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь стала самой холодной с начала года.